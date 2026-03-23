Gold in Australien: Ashburton nimmt Fahrt auf

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Kalamazoo Resources habe neue Bohrergebnisse aus dem Ashburton-Goldprojekt veröffentlicht und dabei deutlich stärkere Goldgehalte gemeldet als erwartet. Das Management sehe darin einen wichtigen Fortschritt für die geplante Erweiterung der Ressource und den Übergang zum Goldproduzenten.
Kalamazoo Resources habe neue Bohrergebnisse aus dem Ashburton-Goldprojekt veröffentlicht und dabei deutlich stärkere Goldgehalte gemeldet als erwartet. Das Management sehe darin einen wichtigen Fortschritt für die geplante Erweiterung der Ressource und den Übergang zum Goldproduzenten.
Starke Bohrergebnisse bestätigen Potenzial
Kalamazoo Resources habe erste Analyseergebnisse aus einem neuen Bohrprogramm vorgelegt, das gezielt Erweiterungen bestehender Goldvorkommen untersuchen sollte. Im Fokus habe das Mt-Olympus-Gebiet gestanden, ein zentraler Bestandteil des Ashburton-Goldprojekts. Das Unternehmen habe berichtet, dass mehrere Bohrlöcher hohe Goldgehalte über längere Abschnitte geliefert hätten. So habe ein Bohrloch 8,8 Meter mit durchschnittlich 11 Gramm Gold pro Tonne ergeben. Ein weiteres Ergebnis habe 43,8 Meter mit 3,4 Gramm Gold pro Tonne umfasst. Zur Einordnung: Der Goldgehalt wird in Gramm pro Tonne angegeben. Werte über 1 bis 2 Gramm pro Tonne gelten im Tagebau bereits als wirtschaftlich relevant. Höhere Gehalte könnten die Wirtschaftlichkeit steigern.
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