Nachdem die ThyssenKrupp-Aktie Mitte Februar auf ein neues 7-Jahreshoch geklettert ist, kennt sie nur noch eine Richtung, und zwar nach unten. Innerhalb der letzten sechs Wochen hat der Stahl- und Technologiekonzern satte -40% an Wert verloren. Was ist bloß los bei ThyssenKrupp und hatten Anleger viel zu lange die rosarote Brille auf der Nase? Scheitert der Verkauf der Stahlsparte? Bei ThyssenKrupp potenzierten sich zuletzt die Sorgen und durch den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de