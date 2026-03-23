Die Rheinmetall-Aktie startet mit einem Kursverlust von mehr als -2,5% schwach in die neue Handelswoche und notiert aktuell bei 1.462 €. Was macht dem Rüstungstitel zu schaffen und warum profitiert er nicht vom eskalierenden Iran-Konflikt? Negativer Trump-Effekt Der Mann im Weißen Haus versetzt einmal mehr die Börsen weltweit in Panik. Die asiatischen Indizes geben deutlich nach, der DAX verliert am Montagmorgen -2%, die Futures auf die US-Indizes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de