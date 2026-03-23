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Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlichen gemeinsame unterstützende Stellungnahme zur Angebotsunterlage und empfehlen Aktionären die Annahme des Angebots



23.03.2026 / 12:33 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlichen gemeinsame unterstützende Stellungnahme zur Angebotsunterlage und empfehlen Aktionären die Annahme des Angebots





Hamburg, 23. März 2026 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) haben ihre gemeinsame unterstützende Stellungnahme zu dem öffentlichen Barangebot der German Wealth Technology GmbH (vormals: SCUR-Alpha 1996 GmbH), die von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden, zum Erwerb sämtlicher nicht von der Bieter-Gruppe gehaltenen Netfonds Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 78,25 je Aktie veröffentlicht.



Uneingeschränkte und ausdrückliche Befürwortung des Angebots



Nach eingehender Prüfung der Angebotsunterlage befürworten Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot weiterhin uneingeschränkt und ausdrücklich und sehen darin eine höchst attraktive Möglichkeit für die Netfonds Aktionäre, den Wert ihrer Beteiligung vor einem "Delisting" der Netfonds Aktien zu realisieren.



Fairness Opinion unterstützt Beurteilung des Angebotspreises als angemessen, fair und höchst attraktiv



Vorstand und Aufsichtsrat halten nach sorgfältiger Prüfung den Angebotspreis von EUR 78,25 je Netfonds Aktie weiterhin für angemessen, fair und höchst attraktiv und haben sich diese Beurteilung durch eine Fairness Opinion von Pareto Securities AS, Niederlassung Frankfurt, bestätigen lassen. In dieser Fairness Opinion ist Pareto Securities zu dem Schluss gekommen, dass der Angebotspreis von EUR 78,25 je Netfonds Aktie aus finanzieller Sicht für die Netfonds Aktionäre angemessen ist.



Empfehlung zur Annahme des Angebots



In Anbetracht der Ausführungen in der gemeinsamen unterstützenden Stellungnahme, unter Berücksichtigung der Fairness Opinion von Pareto Securities sowie der Gesamtumstände des Angebots, empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat den Netfonds Aktionären, das Angebot anzunehmen. Die Annahmefrist läuft bis zum 20. April 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Die vollständige gemeinsame unterstützende Stellungnahme sowie alle weiteren Informationen und Veröffentlichungen zum Angebot sind auf der Website www.nukleus-offer.com verfügbar.







Weitere Informationen

www.netfonds-group.com / www.netfonds.de



Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



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