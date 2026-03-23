Der Dax wankt zu Beginn der neuen Handelswoche bedenklich. Die Korrektur dominiert auch im frühen Montagshandel das Geschehen im deutschen Leitindex. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Iran-Krieg treibt die Marktakteure um. US-Präsident Trump hatte dem Iran am Wochenende ein Ultimatum gestellt, das in Kürze abläuft.Die Aufregung an den Finanzmärkten ist groß. Die asiatischen Aktienmärkte tauchten ab. Die Schwäche setzte sich an den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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