Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten treiben das Umdenken in Deutschland voran: Zwei Drittel der Bevölkerung sehen eine wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien. Besonders Photovoltaik gilt als Schlüssel für mehr Unabhängigkeit. Gleichzeitig zeigt die Umfrage eine steigende Investitionsbereitschaft in dezentrale Energielösungen. Eine repräsentative Umfrage der E.ON Energie Deutschland GmbH in Zusammenarbeit mit der YouGov Deutschland GmbH zeigt, wie stark die aktuelle Krise die Energie-Debatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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