DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

München (pta000/23.03.2026/13:30 UTC+1)

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 22. März 2026 wurden insgesamt Stück 1.847.041 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 16.03.2026 XETRA 226.232 147,7241 CBOE DXE 106.278 147,6794 Aquis Exchange 22.081 147,7095 Turquoise Europe 16.268 147,8195 Summe 370.859 147,7146 17.03.2026 XETRA 216.476 149,5050 CBOE DXE 131.111 149,6139 Aquis Exchange 27.449 149,5791 Turquoise Europe 16.788 149,6222 Summe 391.824 149,5516 18.03.2026 XETRA 178.838 154,0433 CBOE DXE 97.123 153,7775 Aquis Exchange 19.618 153,7945 Turquoise Europe 4.800 155,9901 Summe 300.379 153,9722 19.03.2026 XETRA 223.693 144,9577 CBOE DXE 127.858 144,5763 Aquis Exchange 25.100 144,4412 Turquoise Europe 16.585 144,5632 Summe 393.236 144,7841 20.03.2026 XETRA 220.936 145,7168 CBOE DXE 125.101 145,4442 Aquis Exchange 27.395 145,6319 Turquoise Europe 17.311 145,7895 Summe 390.743 145,6268

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 22. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 4.297.240 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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March 23, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)