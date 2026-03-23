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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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23.03.26 | 14:31
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Dow Jones News
23.03.2026 14:03 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

München (pta000/23.03.2026/13:30 UTC+1)

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 22. März 2026 wurden insgesamt Stück 1.847.041 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
16.03.2026  XETRA      226.232            147,7241 
       CBOE DXE     106.278            147,6794 
       Aquis Exchange  22.081            147,7095 
       Turquoise Europe 16.268            147,8195 
       Summe      370.859            147,7146 
17.03.2026  XETRA      216.476            149,5050 
       CBOE DXE     131.111            149,6139 
       Aquis Exchange  27.449            149,5791 
       Turquoise Europe 16.788            149,6222 
       Summe      391.824            149,5516 
18.03.2026  XETRA      178.838            154,0433 
       CBOE DXE     97.123            153,7775 
       Aquis Exchange  19.618            153,7945 
       Turquoise Europe 4.800             155,9901 
       Summe      300.379            153,9722 
19.03.2026  XETRA      223.693            144,9577 
       CBOE DXE     127.858            144,5763 
       Aquis Exchange  25.100            144,4412 
       Turquoise Europe 16.585            144,5632 
       Summe      393.236            144,7841 
20.03.2026  XETRA      220.936            145,7168 
       CBOE DXE     125.101            145,4442 
       Aquis Exchange  27.395            145,6319 
       Turquoise Europe 17.311            145,7895 
       Summe      390.743            145,6268

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 22. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 4.297.240 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774269000292 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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