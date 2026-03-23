Marktausblick Börse mit Blick auf Gold, Rohöl, Bitcoin & Aktien wie Nvidia, Tesla, Amazon & Co.

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Der Start in die neue Börsenwoche steht unter keinem guten Vorzeichen: Geopolitische Spannungen im Nahen Osten, insbesondere rund um den Iran, treffen auf eine weiterhin restriktive Haltung der US-Notenbank. Die Aussicht auf länger hohe Zinsen sowie steigende Inflationsrisiken hat die Hoffnung auf eine baldige geldpolitische Lockerung deutlich gedämpft. Entsprechend schwach präsentierten sich die internationalen Aktienmärkte, wobei wichtige Indizes charttechnisch angeschlagen wirken. Gleichzeitig geraten auch Rohstoffe wie Gold und Silber unter Druck, während der Ölpreis durch die geopolitische Lage gestützt bleibt. Bitcoin zeigt sich in diesem Umfeld ebenfalls anfällig und spiegelt die allgemeine Unsicherheit wider.

Im Fokus der Anleger stehen nun neben den makroökonomischen Entwicklungen auch einzelne Schwergewichte wie Nvidia, Tesla und Amazon. Während sich der Wettbewerb im Technologiesektor weiter verschärft und Investitionen in KI sowie Robotik zunehmen, sorgen strukturelle Veränderungen und hohe Kosten für zusätzliche Spannungen. Besonders spannend dürfte die weitere Entwicklung im Ölmarkt sein, abhängig von politischen Entscheidungen im Nahen Osten. Insgesamt bleibt das Marktumfeld fragil - kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich, doch eine klare Trendwende ist aktuell nicht in Sicht.

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Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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