Nach deutlichen Verlusten zum Start in den Tag können die Aktien von Siemens und Siemens Energy massiv anziehen. Das steckt hinter dem Turnaround und so geht es mit den Papieren weiter. Am Montag haben die starken Kursverluste wegen der Angst vor einer weiteren Eskalation im Iran vor allem die Aktien von Siemens und Siemens Energy getroffen. Doch die Papiere haben sich anschließend nach dem Tweet des US-Präsidenten besonders deutlich erholt. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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