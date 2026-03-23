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Heidrick & Struggles bringt "Heidrick Immersive" auf den Markt, eine KI-gestützte Plattform zur Beobachtung von Führungskräften in Aktion



23.03.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die neue Funktion kombiniert Führungskräfte-Assessments mit KI-gestützten Simulationen, um aufzudecken, wie Führungskräfte unter Druck denken und Entscheidungen treffen LAS VEGAS, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles International, Inc., ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und bedarfsorientierten Talentlösungen, hat heute "Heidrick Immersive" vorgestellt, eine KI-gestützte Plattform der nächsten Generation zur Bewertung von Führungskräften. Heidrick Immersive steht für einen innovativen Ansatz zur Gewinnung von Einblicken in Führungsqualitäten und macht Heidrick & Struggles zu einem der ersten Beratungsunternehmen im Bereich Führung, das eine derartige Methode einführt. Während herkömmliche Assessments Erfahrung, Erfolgsbilanz und selbstbeschriebene Verhaltensweisen bewerten, nutzt die neue Plattform KI-gestützte Simulationen strategischer Wendepunkte - wie Marktveränderungen, technologische Umbrüche und kritische Entscheidungen von Stakeholdern -, um zu beobachten, wie Führungskräfte unter Druck denken, entscheiden und handeln. Fortschrittliche Verhaltensanalysen und Echtzeit-Feedback wandeln diese Beobachtungen in umsetzbare Erkenntnisse zu Entscheidungsfindung, Anpassungsfähigkeit, Belastbarkeit und Teamdynamik um. Zum ersten Mal lässt sich Führungsverhalten in Aktion beobachten: konsistent, gründlich und innerhalb von Minuten statt Tagen. Was dabei zutage tritt, ist der Entscheidungsabdruck einer Führungskraft - das beobachtbare Muster, wie Urteilsvermögen unter Druck standhält und wie sich Annahmen bei sich ändernden Bedingungen entwickeln. Angetrieben von KI und gestützt auf Verhaltenswissenschaften erzeugt die Plattform unternehmensweiten Druck mit filmischem Realismus. Heidrick & Struggles übersetzt dieses beobachtbare Verhalten in strategische Erkenntnisse auf Vorstandsebene und verschafft Unternehmen so einen klareren Überblick darüber, wie Führungskräfte handeln, wenn es um alles geht. "Führungskräfte müssen heute mit ständigen Umbrüchen, sich wandelnden Erwartungen der Stakeholder und einem sich beschleunigenden technologischen Wandel umgehen", sagte David Peck, Partner und globaler Leiter des High-Impact Leadership Center of Excellence bei Heidrick & Struggles. "Durch die Integration von KI-gesteuerten Simulationen und personalisiertem Feedback in unser Beratungsangebot verbessern wir das Verständnis von Organisationen für Agilität in der Führung durch Wissenschaft und menschliche Erkenntnisse in Verbindung mit KI. Wir freuen uns darauf, Heidrick Immersive zum Leben zu erwecken und Unternehmen dabei zu unterstützen, zwei wesentliche CEO-Qualitäten zu fördern: Agilität und Widerstandsfähigkeit. Angesichts der zunehmenden Komplexität und Disruption, mit der Unternehmen konfrontiert sind, ist die Fähigkeit, sich schnell anzupassen und in unsicheren Zeiten zu führen, wichtiger denn je." Das Unternehmen wird Heidrick Immersive auf der Transform Conference vorstellen, wo die Teilnehmer Live-Demonstrationen der Plattform erleben und erkunden können, wie immersive Simulationen Führungsverhalten aufzeigen können, das bei traditionellen Assessments möglicherweise übersehen wird. Die Vorführungen finden im Meeting Room Epernay 2 statt. Um mehr über Heidrick Immersive zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.heidrick.com/en/services/leadership/leadership-assessment . Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles ist der weltweit führende Berater für Führungskräfte und sorgt durch erstklassige Beratungsleistungen im Bereich Personalführung für eine überragende Leistungsfähigkeit seiner Kunden. Seit mehr als 70 Jahren schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden, indem wir unser einzigartiges Fachwissen einsetzen, um Unternehmen dabei zu helfen, herausragende Führungskräfte und Teams zu finden und zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidrick.com . Medienkontakt

Bianca Wilson

Global Director, Public Relations

Heidrick & Struggles

bwilson@heidrick.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/heidrick--struggles-bringt-heidrick-immersive-auf-den-markt-eine-ki-gestutzte-plattform-zur-beobachtung-von-fuhrungskraften-in-aktion-302721823.html



23.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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