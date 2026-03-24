Für Jahrzehnte war Wolfram ein blinder Fleck an den Rohstoffmärkten, technisch unverzichtbar, aber strategisch unbeachtet. Das hat sich schlagartig geändert. Während der Westen erkennt, wie abhängig er von chinesischen Lieferungen für Rüstung und Hightech ist, vollzieht ein kanadisches Unternehmen den lang geplanten Sprung zum systemrelevanten Produzenten. Almonty Industries hat im südkoreanischen Sangdong den Schalter umgelegt. Was folgt, ist keine bloße Produktionsaufnahme, sondern die Geburt eines geopolitischen Eckpfeilers für die westliche Welt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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