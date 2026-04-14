Die Welt ist mit dem Krieg im Iran weiter aus dem Gleichgewicht geraten und die geopolitische Landkarte verschiebt sich immer schneller und stärker. Diese Machtverschiebungen machen sich auch bei den Rohstoffpreisen bemerkbar und lassen Industriemetalle wie Wolfram in den Mittelpunkt ganzer Wertschöpfungsketten geraten. Aufgrund seiner extremen Dichte, seiner Härte und seines außergewöhnlich hohen Schmelzpunktes ist es für panzerbrechende Munition, Raketenteile und hochpräzise Waffensysteme unersetzlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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