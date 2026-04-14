Nachdem der Kurs der Almonty-Aktie gestern deutlich zulegen konnte und um über +15% gestiegen ist, rückt der Rohstoffwert erneut in den Fokus. Zusätzlichen Rückenwind liefert eine aktuelle Neubewertung durch GBC AG, die ihr Kursziel deutlich angehoben hat. Die starke Aufwärtsbewegung bringt frisches Momentum in den Chart, während auch fundamentale Faktoren zunehmend unterstützen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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