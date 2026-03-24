Comet Holding AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Der Verwaltungsrat schlägt der 77. ordentlichen Generalversammlung der Comet Holding AG am 14. April 2026 vor, Anna Peter und Mads Joergensen als neue Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen. Die beiden Nominierten sollen Mariel Hoch und Heinz Kundert ersetzen, die an der Generalversammlung nicht zur Wiederwahl antreten.
Anna Peter, Schweizer Staatsbürgerin, ist zurzeit Partnerin und Mitglied des Corporate/M&A-Praxisbereichs bei Homburger in Zürich, mit Schwerpunkt auf Corporate Governance und Fragen der Managementvergütung. Anna Peter studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich, erwarb einen Doktortitel in Kapitalmarktrecht und hält einen LL.M. der New York University School of Law. (LINK ZUM VOLLSTÄNDIGEN CV).
Comet
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2296358 24.03.2026 CET/CEST