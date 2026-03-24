24.03.26 / In der Toodoggone Bergbauregion in British Columbia treffen derzeit extreme Bewertungsunterschiede aufeinander - innerhalb desselben geologischen Systems.

- Centerra Gold (ISIN:CA1520061021, WKN: A0B6PD) entwickelt mit Kemess ein Projekt mit wirtschaftlicher Bewertung im Milliardenbereich.

- Thesis Gold (ISIN:CA8839301097, WKN: A3EP87) weist auf Basis fortgeschrittener Studien ebenfalls Projektwerte in Milliardenhöhe aus.

- Amarc Resources (ISIN:CA0229121094, WKN: 907038) hat nach bedeutenden porphyrischen Kupfer-Gold-Entdeckungen ein Earn-In-Programm mit einem der weltweit größten Kupferproduzenten etabliert.

- TDG Gold Corp (ISIN:CA87190J1057, WKN: A3CUPK) kontrolliert rund 50.000 Hektar und wird im dreistelligen Millionenbereich bewertet.

Und genau zwischen diesen Projekten liegt:

Hi-View Resources (ISIN:CA42841L2075, WKN: A419HN)

Dieselbe Geologie. Dieselbe Infrastruktur. Eine völlig andere Bewertung.

Regionale Realität statt Theorie

Alle genannten Unternehmen operieren entlang desselben strukturellen Trends innerhalb der Toodoggone Bergbauregion.

Die Region verfügt über:

- nachgewiesene historische Produktion von Gold und Kupfer

- bestehende Infrastruktur (Straßen, Strom, Verarbeitungsanlagen)

- aktive Explorations- und Entwicklungsprogramme

- signifikante Kapitalzuflüsse durch internationale Bergbaukonzerne

Große Produzenten investieren nicht isoliert.

Sie positionieren sich in mineralisierten Systemen, die mehrere Lagerstätten tragen können.

Geologische Strukturen enden nicht an Claim-Grenzen.

Bewertung pro Hektar: Die Diskrepanz wird messbar

Innerhalb derselben Bergbauregion zeigen sich deutliche Unterschiede in der Bewertung je Hektar:

- Centerra Gold ~153.000 CAD je ha

- Thesis Gold ~17.600 CAD je ha

- Amarc Resources ~5.600 CAD je ha

- TDG Gold ~3.700 CAD je ha

- Sun Summit ~1.600 CAD je ha

- Finlay Minerals ~1.080 CAD je ha

- Hi-View Resources ~430 CAD je ha

Der Unterschied ist nicht graduell. Er ist strukturell.

Selbst konservative Bewertungsansätze zeigen:

Hi-View wird im Verhältnis zur Fläche und Lage deutlich unterhalb vergleichbarer Unternehmen gehandelt.

Die Bewertungsannahme des Marktes

Die aktuelle Bewertung impliziert faktisch, dass die Wahrscheinlichkeit einer wirtschaftlich relevanten Entdeckung im Zentrum einer aktiven Gold (ISIN:XD0002747026, WKN:CG3AB0) und Kupfer (ISIN:XC0005705501) Bergbauregion nahezu null ist.

Mit anderen Worten:

Der Markt bewertet das Projekt derzeit so, als ob trotz vorhandener Datenbasis keine substanzielle Entdeckung zu erwarten wäre.

Dabei liegen bereits mehrere Hinweise vor:

Historische Arbeiten auf Golden Stranger weisen auf eine Mineralisierung hin, darunter eine historische Schätzung von rund 498.905 Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 2,74 Gramm pro Tonne sowie hochgradige Einzelwerte von bis zu 111,5 Gramm Gold und 2.740 Gramm Silber pro Tonne.

Ergänzt werden diese Daten durch Kupferanomalien und geophysikalische Signaturen in weiteren Zielgebieten, die auf mögliche porphyrische Systeme in der Tiefe hindeuten.

Diese Daten entsprechen nicht den heutigen Berichtsstandards, liefern jedoch genau die Art von Indikatoren, auf deren Basis Explorationsprogramme aufgebaut werden.

Die aktuelle Bewertung setzt dennoch implizit voraus, dass:

- historische Ergebnisse keine Aussagekraft besitzen

- geophysikalische Anomalien nicht zu mineralisierten Systemen führen

- trotz regional bestätigter Lagerstätten kein zusammenhängendes System vorliegt

Das entspricht einer Annahme nahe dem Worst-Case-Szenario.

Sollte sich diese Annahme als zu konservativ erweisen, kann bereits die Bestätigung bestehender Hinweise zu einer Neubewertung führen - noch bevor eine endgültige Entdeckung vorliegt.

Marktmechanik bei Exploration

In etablierten Bergbauregionen erfolgt Neubewertung selten linear.

Typischer Ablauf:

Frühe Exploration wird ignoriert Erste Bohrdaten bestätigen eine These Markt passt Erwartungen sprunghaft an Kapital und Aufmerksamkeit folgen

Mehrere heute hoch bewertete Unternehmen in der Region durchliefen genau diesen Prozess.

Der größte Teil der Wertentwicklung entsteht typischerweise vor einer möglichen Übernahme.

Positionierung im System

Hi-View kontrolliert rund 27.800 Hektar innerhalb derselben mineralisierten Struktur wie benachbarte Projekte.

Das Portfolio umfasst:

- epithermale Gold-Silber-Ziele

- potenzielle porphyrische Kupfer-Gold-Systeme

- geophysikalische Anomalien

- historische hochgradige Ergebnisse

Mehrere Zieltypen. Unterschiedliche Tiefen. Dasselbe geologische Umfeld.

Fazit

In der Toodoggone Bergbauregion stehen:

- milliardenschwere Projekte

- strategische Beteiligungen globaler Produzenten

- neunstellige Investitionsprogramme

einer Microcap-Bewertung im Zentrum desselben Systems gegenüber. Die Diskrepanz zwischen Lage und Bewertung ist offensichtlich. Frühphase bedeutet Risiko.

Aber in etablierten Bergbauregionen bedeutet sie oft auch:

noch nicht eingepreiste Wahrscheinlichkeit.

Ob sich diese Wahrscheinlichkeit bestätigt, entscheiden die kommenden Explorationsarbeiten.

Weitere Informationen:

Ein ausführlicher Bericht zur geologischen Argumentation, zur Bewertungsrelation in der Region finden Sie hier:

https://aktiego.com/sonderbeitrag/zwischen-den-milliardenprojekten-centerra-und-thesis-das-10-millionen-dollar-smallcap-in-toodoggone/

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