Die Bayer-Aktie konnte trotz zahlreicher positiver Analystenstimmen zuletzt nicht die psychologisch wichtige Marke von 40 Euro zurückerobern. Im nachbörslichen Handel sorgte zudem die Nachricht für Verkaufsdruck, dass der aktivistische Investor Jeff Ubben sich von Millionen Bayer-Anteilen trennen will.Inclusive Capital Partners beabsichtige, einen Anteil an der Bayer AG zu verkaufen, drei Jahre nachdem die von dem Aktivisten Jeffrey (Jeff) Ubben geführte Investmentgesellschaft erstmals ihre Beteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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