Der Broker IG taxierte den DAX am siebzehnten Handelstag nach Kriegsausbruch 60 Minuten vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent tiefer auf 22.504 Punkte. Am Montag war der DAX mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht des US-Präsidenten auf seiner Plattform Truth Social für Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und eine entsprechende Erholungsrally sorgte.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video. (Mit Material von dpa-AFX)Den vollständigen Artikel lesen ...
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