Im gestrigen Handel schoss der Kurs der zuvor gebeutelten Lanxess-Aktie regelrecht nach oben. Auch die Anteilscheine von BASF legten deutlich zu. Der Grund waren natürlich die aufkommenden Hoffnungen, dass eine weitere Eskalation im Iran verhindert wird und es Gespräche zwischen den Konfliktparteien gibt. Doch dies dürfte noch etwas dauern.Die Chemiekonzerne müssen sich daher vorerst weiter auf anhaltend hohe Öl- und Gaspreise sowie eine schwach laufende Weltwirtschaft einstellen. Und auch bei einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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