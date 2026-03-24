auf die zuvor angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur verzichten wolle, kam es zu einer Entspannung an den Märkten. Der DAX konnte mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 22.653,86 Zählern aus dem Handel gehen. Der Start in den Dienstag sieht allerdings bereits wieder schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 1,1 Prozent auf 22.404 Punkte.Bestimmendes Thema bleibt dabei weiterhin der Krieg im Iran und die Entwicklung der Energiepreise. Chevron-CEO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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