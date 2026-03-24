Zwei milliardenschwere Übernahmen in einem Monat: Die Biotech-Gesellschaft Gilead bleibt äußerst aktiv in Sachen M&A. Nachdem die Amerikaner bereits am 23. Februar die Akquisition des Partners Arcellx bekanntgaben, wurde am gestrigen Montag, also exakt einen Monat später, der geplante Zukauf von Ouro Medicines kommuniziert.Mit der Akquisition verstärkt sich Gilead im Bereich der Entzündungskrankheiten. Großer Hoffnungsträger in der klinischen Entwicklungspipeline der nicht börsennotierten Ouro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär