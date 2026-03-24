Bad Ragaz - Der Sensorenhersteller Inficon hat wie bereits angedeutet beim Umsatz knapp über Vorjahr abgeschnitten und bei der Profitabilität einen Einbruch erlitten. Zum Jahresende setzte eine klare Erholung ein, und der Ausblick ist zuversichtlich. In einem herausfordernden Umfeld habe sich das Geschäftsmodell als solide und flexibel erwiesen, heisst es in einer Mittelung vom Dienstag. In allen Quartalen habe der Auftragseingang über dem Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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