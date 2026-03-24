Die Aktie von NVIDIA bleibt einer der wichtigsten Gradmesser für den globalen KI-Boom. Nach neuen Aussagen des Managements und weiteren technologischen Ankündigungen richtet sich der Blick der Investoren erneut auf die Frage, wie groß das Wachstumspotenzial des Chipkonzerns in den kommenden Jahren tatsächlich sein könnte. Entspannung an den Märkten? US-Präsident Donald Trump signalisierte zuletzt Fortschritte bei Gesprächen mit dem Iran und sprach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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