Nagarro liefert für 2025 ein Zahlenwerk, das Anleger genau einordnen müssen. Der IT-Dienstleister wächst weiter, steigert die Bruttomarge und bleibt operativ solide - gleichzeitig geraten EBITDA und Profitabilität unter Druck. Die entscheidende Frage am Markt lautet daher: Handelt es sich nur um temporäre Belastungen oder um strukturellen Margendruck im schwierigen IT-Services-Umfeld? Umsatz wächst - währungsbereinigt deutlich stärker Nagarro steigerte den Umsatz 2025 auf 999,3 Mio. Euro und kam damit nahe an die Milliardenmarke. Das nominale Wachstum lag bei 2,8 Prozent, währungsbereinigt jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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