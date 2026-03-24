Energie der Zukunft: Uran-Renaissance: Warum strategische Investments jetzt in eine neue Wachstumsphase eintreten

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In diesem Umfeld überzeugt IsoEnergy durch operative Exzellenz: Mit einem erfahrenen Management und hochkarätigen Assets transformiert das Unternehmen theoretische Ressourcen in messbare Projekterfolge

Liebe Leserinnen und Leser,

die geopolitischen Verwerfungen am Persischen Golf und die daraus resultierende Ölpreisrallye wirken wie ein Brandbeschleuniger für die globale Energie-Neuordnung. Inmitten fragiler Lieferketten etabliert sich die Kernkraft erneut als tragende, krisensichere Säule. Uran ist damit zurück im Scheinwerferlicht - doch diesmal steckt mehr dahinter als bloße Spekulation. Es ist ein fundamentaler Wandel: Sicherheit steht über Kosten, und Investoren fordern von "Uran-Juniors" handfeste Ergebnisse statt vager Versprechen.

Die Spreu trennt sich vom Weizen: Wie "Whipsawing" den Markt bereinigt

Wer Uran über Jahre begleitet hat, kennt das Muster: Viele Titel laufen gemeinsam - im Boom wie im Abschwung. Doch das Jahr, von dem gesprochen wird, war für kleinere Player spürbar unruhig. Williams beschreibt den Markt zwar weiterhin als "positive Trendlinie", aber mit typischen Ausschlägen ("whipsawing"): Erst euphorisch, dann hektisch, dann wieder vorsichtiger.

Der entscheidende Shift: Anleger werden granularer. Nicht nur "Uran" zählt, sondern welche Assets, welche Teams, welche Jurisdiktionen. Genau hier sieht er eine wachsende Trennung zwischen größeren Unternehmen und den kleineren, die stärker unter Stimmungswechseln leiden.

Und gleichzeitig: Der Markt ist nicht tot. Im Gegenteil - es kommen weiterhin neue Listings. Aber: Williams hält fest, dass es nicht mehr so klingt wie in den Jahren, in denen "alle zwei Tage" eine neue Uran-Story entstanden ist. Statt Masse erwartet er eher eine Bewegung Richtung höhere Qualität.

Auf der PDAC 2026 brachte es ISO Energy CEO Phil Williams auf den Punkt: Der Markt honoriert kein theoretisches Potenzial mehr, sondern den messbaren Weg von der Ressource zur tatsächlichen Produktion.

Keine "Australien-Fixierung" - sondern Uran über drei Top-Regionen

Williams wurde direkt gefragt, ob der Toro-Energy-Deal in Australien die strategische Ausrichtung verändert hätte. Seine Antwort war eindeutig: IsoEnergy (ISIN CA46500E8678, WKN A412Q0) bleibt auf drei der aus Investorensicht besten Jurisdiktionen für Uran-Mining fokussiert - Kanada, die USA und Australien.

Was Toro Energy dann tatsächlich "hinzufügt", ist entscheidend: ein Marquee Developement project, also ein bekanntes Entwicklungsvorhaben, das das Unternehmen aus der reinen Explorationsrolle herausheben soll.

Australien: Gemischte Stimmung - aber Wuna hat eine belastbare Permit-Historie

Wie steht es um die politische Unterstützung für Uran in Australien? Williams ordnete die Lage als gemischt ein. Australien ist zwar in Reserves und Produktion global führend, doch historisch gab es Regionen, in denen Uran-Projekte auf Widerstand trafen.

Genau hier kommt Wuna ins Spiel - das Uran-Projekt, das Toro in Western Australia hält. Der CEO betonte zwei Punkte:

Western Australia galt lange als schwierigeres Terrain für Uran.

galt lange als schwierigeres Terrain für Uran. Aber: Wuna hat bereits eine Permit-Historie (staatliche und föderale Genehmigungen wurden früher erteilt).

Das macht den Ausblick nicht "garantiert", aber investorenseitig deutlich planbarer. Williams formulierte die Zielrichtung so: Wenn es gelingt, das Projekt wieder auf die Schiene zu bringen, könnte es innerhalb von fünf Jahren operativ relevant werden - ein Zeitfenster, das für viele Junior- und Mid-Caps der kritische Hebel ist.

Kanada (Lake Athabasca/"Hurricane"): Drillen, um Potenzial freizulegen - und Ergebnisse zeitnah

Auf der Nordamerika-Seite ging Williams auf ein laufendes Bohrprogramm ein: Lake Athabasca / Hurricane. Dabei war ein Satz besonders stark: Der Hurricane deposit sei laut ISO Energy das highest grade uranium project weltweit.

Konkreter wird es mit den Zahlen, die Williams nannte: 48,6 Millionen Pfund bei 34,5% Grade im indicated-Bereich. Das ist ein Profil, das Investoren nicht "aus dem Nichts" überzeugt, sondern das im Kontext von Uran-Projekten die Tür öffnet, weil hohe Grade häufig bessere Wirtschaftlichkeit und geringere Ausgaben je Einheit ermöglichen können.

Was ist jetzt die Aufgabe des Bohrprogramms? Nicht nur "mehr Tonnen" sammeln, sondern Ressourcen erweitern - sowohl in und um die bestehende Lagerstätte als auch entlang des Streichens, um weitere Vorkommen zu finden.

Williams schätzte ein, dass das Team über die Hälfte des Programms bereits abgeschlossen hat. Die ersten Ergebnisse sollten kurz nach Abschluss folgen - also in den nächsten Wochen.

Quelle ISO Energy

USA: Tony M - Bulk Sampling als "Weg zur Produktionsentscheidung"

Jetzt wird es besonders interessant für Investoren, die nicht nur Explorer-Storys, sondern Produktionsnähe suchen: Tony M. Laut Williams ist Tony M ein früherer Produzent - mit Produktion in zwei Phasen (frühe 1980er und Mitte der 2000er Jahre).

Der große Schritt, den ISO Energy unternimmt, ist ein Bulk Sampling Programm: Dabei wird eine beachtliche Menge Erz gefördert - 2.000 Tonnen. Und genau das ist der Punkt: Es ist nicht nur geologisch gedacht, sondern technisch.

Williams erklärte, was dieses Bulk Sampling leisten soll:

Kosten und Mining-Methoden validieren

und validieren Mining-Raten und Mine Plan verifizieren

und verifizieren die Daten in einen technischen Bericht inkl. Economics überführen

Der Zeitplan ist klar: Der technische Bericht soll mid-year / zweite Jahreshälfte in die Marktkommunikation gehen. Danach soll ISO Energy in der Lage sein, eine Full-Restart-Entscheidung zu treffen - abhängig von Marktbedingungen und dem Preisumfeld. Williams machte außerdem deutlich: Es gibt keinen "Rush" - man will den Wert jedes Pfunds Erz maximieren.

Quelle ISO Energy

Und ja: Es gibt zusätzlich einen operativen "Fit" mit dem Markt. IsoEnergy (ISIN CA46500E8678, WKN A412Q0) hat ein Toll Milling Agreement mit Energy Fuels am White Mesa Mill. Williams zufolge wird das Erz aus dem Bulk Sampling dort bereits verarbeitet - und im Falle einer Vollproduktion würde das Erz ebenfalls über diese Anlage laufen.

Für viele Investoren ist das der Kern der Story: Bulk Sampling ist häufig der Schritt, der aus "möglich" ein "rechenbar" macht.

Finanzierung: 80 Mio. CAD - und der strategische Effekt ist weniger "Cashburn", mehr "Planbarkeit"

Ein weiterer Baustein der 2026-Agenda: ISO Energy hat kürzlich 80 Mio. CAD aufgebracht. Williams hob hervor, dass das Placement stark nachgefragt gewesen sei und deutlich überzeichnet war - einschließlich großer institutioneller Nachfrage (er erwähnte auch NextGen).

Wichtig ist dabei nicht nur die Größe der Summe, sondern die Verwendungslogik:

NextGen bringt 25 Mio. CAD ein, um ihren 30%-Anteil zu halten.

ein, um ihren zu halten. Die Mittel sind für Entwicklung und Portfolio-Projekte vorgesehen - inklusive Tony M, Wuna und Explorationsprogramme (u.a. in der Athabasca Basin -Region und in den USA).

und vorgesehen - inklusive Tony M, Wuna und Explorationsprogramme (u.a. in der -Region und in den USA). ISO Energy will dadurch vermeiden, zeitnah erneut Kapital am Markt aufnehmen zu müssen.

Genau hier entsteht das, was Williams "catalyst heavy" nennt: Wenn Projekte finanziert sind, können Ergebnisse schneller in Entscheidungen übersetzt werden.

Premier American: ISO Energy ist beteiligt - weil dort US-Exploration und Wertaufbau "laufen"

Am Ende sprach Williams auch über ISO Energy's Beteiligung an Premier American Uranium. IsoEnergy (ISIN CA46500E8678, WKN A412Q0) habe laut Aussage zusätzliche Premier-American-Aktien gekauft.

Die Logik dahinter: Premier American sei aus einer Vorgängerstruktur entstanden und habe einen klareren Mandatsfokus auf US-Asset Acquisition, Exploration und Development. Williams nannte explizit, dass Premier American in den letzten zwei Jahren zwei Public-Market-Acquisitions abgeschlossen habe und Projekte in New Mexico und Wyoming aufgebaut hat.

Wenn diese Pläne Kapital erfordern, ist es aus ISO-Sicht konsistent, als "large Shareholder" aktiv zu unterstützen - zumindest dann, wenn man das Wertsteigerungspotenzial höher einschätzt als der Marktpreis.

Die größten Milestones für die nächsten 12 Monate - und warum 2026 "Uran neu denken" könnte

Wenn Williams in einem Satz zusammenfasst, worauf Investoren in den kommenden zwölf Monaten achten sollten, dann läuft es auf zwei Begriffe hinaus: Derisking und Ressourcen→Wert.

Praktisch bedeutet das mehrere mögliche Trigger:

Hurricane (Lake Athabasca): Bohrresultate zeitnah nach Abschluss - mit dem Ziel, Ressourcenerweiterungen innerhalb und entlang des Trends zu bestätigen.

Bohrresultate zeitnah nach Abschluss - mit dem Ziel, Ressourcenerweiterungen innerhalb und entlang des Trends zu bestätigen. Tony M (USA): Bulk Sampling liefert die technischen Daten für die nächste Stufe; der technische Bericht soll mid-year/zweite Jahreshälfte kommen. Danach ist eine Restart-Entscheidung abhängig von Marktbedingungen möglich.

Bulk Sampling liefert die technischen Daten für die nächste Stufe; der technische Bericht soll mid-year/zweite Jahreshälfte kommen. Danach ist eine Restart-Entscheidung möglich. Wuna/Wuna-Permit-Track (Australien): Fortschritt bei der Permitting- und Projektaktivierung - mit dem Ziel, das Projekt in den kommenden Jahren auf Kurs zu bringen.

Fortschritt bei der Permitting- und Projektaktivierung - mit dem Ziel, das Projekt in den kommenden Jahren auf Kurs zu bringen. Kapitaldisziplin: Die 80 Mio. CAD schaffen für Entwicklung und Exploration "Laufzeit", ohne sofort wieder Kapital am Markt einsammeln zu müssen.

Williams machte außerdem eine größere Marktthese stark: In einem veränderten Uran-Umfeld (russland-/China-/Indien-getriebene Nachfrage nach dem CEO-Bild) müsse die restliche Welt bald aufwachen und gezielt nach Ressourcen außerhalb der klassischen Abdeckungen suchen. ISO sieht dabei ein Bewertungs-Catch-up ("Rerating") als mögliches Ergebnis.

Sein Fazit: ISO Energy sei 2026 ein "company to watch", weil die Mischung aus drei Jurisdiktionen, mehreren aktiven Projektpfaden und potenzieller Produktionsnähe (Tony M) eine "Catalyst-Chain" ermöglicht.

IsoEnergy (ISIN CA46500E8678, WKN A412Q0) sei gut finanziert: Williams spricht von etwa 150 Millionen USD Cash nach einem kürzlich geschlossenen Deal. Das Wichtigste: Nicht als "Power to spend", sondern als Optionality.

Wofür ISO Energy das Geld nutzt: Athabasca-Exploration + Tony M Restart

Die Hauptschwerpunkte werden in zwei Lager gegliedert:

Exploration im Athabasca-Becken

im Athabasca-Becken Fortschritt und Datengewinn am Tony M Mine (USA) zur Vorbereitung einer möglichen Voll-Restart-Entscheidung

Im Athabasca-Kontext nennt Williams insbesondere das Hurricane-Vorkommen: ein sehr hochgradiges Uranprojekt, dessen Ergebnisse bereits auf bemerkenswerte Kennzahlen verweisen (er nennt u. a. 34,5% Grade und 48,6 Millionen Pfund in der Ressourcenschätzung). Entscheidend ist zudem die geologische Nachbarschaft: Auf der anderen Seite der Grenze gibt es ein Projekt namens Dawn Lake (in der Beschreibung dem Betreiber Cameco Random zugeordnet), das laut Aussage ebenfalls starkes Mineralisierungssignal zeigt.

ISO Energy läuft dort mit einem Winter-Bohrprogramm: über 5.000 Meter mit zwei Rigs, mit einer geplanten Erweiterung der Bohrlöcher von etwa 12 auf 15-16. Wichtig: Details sollen (zum Zeitpunkt des Gesprächs) nicht vorab veröffentlicht werden - aber die Stimmung klingt eindeutig nach "ermutigend".

Tony M und der Bulk Sample: Vollständig fundiert für den Restart

Der zweite große Katalysator: Utah/Tony M. Laut Williams liefert der Bulk Sample umfassende Informationen zu:

Mining-Raten und Kosten

Geologie und deren Abgleich mit dem Mine Plan

damit die Grundlage für eine finale Restart-Entscheidung

Williams kann die genaue Capex-Zahl nicht beziffern, sagt aber klar: ISO Energy sei mit dem vorhandenen Cash vollständig finanziert, um diesen Schritt zu gehen - unter Berücksichtigung von Marktbedingungen.

Fazit: Die ISO-Strategie ist nicht nur "Uran finden" - sondern "Entscheidungen vorbereiten"

Was aus dem Interview heraussticht: ISO Energy versucht, die Zeit bis zur Wertrealisierung zu strukturieren. Nicht als vage Hoffnung, sondern als Serie von technischen und politischen Schritten: Bohrungen liefern Daten, Bulk Sampling liefert Engineering-Sicherheit, Finanzierung liefert Durchhaltefähigkeit, und Permitting liefert den Realitätscheck.

Für Anleger ist das besonders deshalb relevant, weil in vielen Rohstoff-Storys genau dieser Übergang fehlt: von "wir könnten" zu "wir können es rechnen". Wenn Tony M tatsächlich in Richtung Produktionsentscheidung rückt, hätte IsoEnergy (ISIN CA46500E8678, WKN A412Q0) die Chance, 2026 nicht nur ein weiteres Uran-Update zu liefern, sondern ein echtes Kapitel Produktionsstory.

Kernkraft-Comeback befeuert Uran-Nachfrage: IsoEnergy im Aufwind.

Während die Weltgemeinschaft auf sichere Energiequellen setzt, entwickelt sich Uran zum gefragten Rohstoff der Stunde. IsoEnergy (ISIN CA46500E8678, WKN A412Q0) nutzt dieses Momentum optimal aus. Das Unternehmen überzeugt durch ein starkes Fundament und klare Wachstumshebel. Angesichts der Unterbewertung und eines erwarteten, dichten Newsflows bietet die Aktie erhebliches Aufwärtspotenzial. Wer auf erfahrene Projektenwickler und operative Exzellenz setzt, findet in IsoEnergy aktuell einen der spannendsten Titel im Sektor.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben mit spekulativen Grüßen Ihre Mining-Investor Redaktion

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