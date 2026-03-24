technotrans liefert 2025 ein starkes Signal an den Kapitalmarkt: Während viele Industrieunternehmen mit schwacher Nachfrage kämpfen, gelingt dem Spezialisten für Thermomanagement und Kühltechnologie eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Besonders bemerkenswert: Die EBIT-Marge steigt kräftig, der Free Cashflow erreicht ein Allzeithoch. Gleichzeitig positioniert sich das Unternehmen strategisch neu - mit Fokus auf Zukunftsmärkte wie KI, Datacenter-Kühlung und Elektromobilität. Für Anleger ergibt sich damit eine spannende Mischung aus operativer Stärke und Wachstumsfantasie. Marge springt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin