Der Mannheimer Software-Anbieter Tronity kooperiert mit Mercedes-Benz, um die Abrechnung von Heimladekosten bei elektrischen Dienstfahrzeugen zu erleichtern. Die dafür gedachte Lösung Tronity Fleet wird Teil des Flottenangebots von Mercedes-Benz und für deutsche Geschäftskunden verfügbar. Mit der steigenden Anzahl von Elektroautos in Dienstwagenflotten kommt auf immer mehr Firmen eine neue Herausforderung hinzu: Wenn die E-Dienstwagen von den Mitarbeitern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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