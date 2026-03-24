14.000 Meter für mehr Gold-Sicherheit

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Kalamazoo Resources hat ein umfangreiches Bohrprogramm am Mt-Olympus-Vorkommen gestartet und damit den nächsten Entwicklungsschritt des Ashburton-Goldprojekts eingeleitet. Das Management erklärte, das Programm solle die Datenqualität der bestehenden Ressourcen deutlich verbessern und die laufenden Entwicklungsstudien und die Pre-Feasibility Study unterstützen.

Kalamazoo Resources hat ein umfangreiches Bohrprogramm am Mt-Olympus-Vorkommen gestartet und damit den nächsten Entwicklungsschritt des Ashburton-Goldprojekts eingeleitet. Das Management erklärte, das Programm solle die Datenqualität der bestehenden Ressourcen deutlich verbessern und die laufenden Entwicklungsstudien und die Pre-Feasibility Study unterstützen.

Start des DD-Bohrprogramms

Die Firma teilte mit, dass ein Bohrprogramm mit rund 14.000 Metern begonnen habe. Im Zentrum stehe die Lagerstätte Mt Olympus, die einen wichtigen Teil des Projekts darstelle. Das Unternehmen berichtete, dass bereits RC-Bohrungen (Reverse Circulation) laufen würden. Diese Methode ermögliche eine schnelle Gewinnung von Gesteinsproben. Zusätzlich habe das Management angekündigt, dass Diamantbohrungen folgen sollten, um detaillierte Informationen über den Aufbau des Gesteins zu erhalten. Executive Director Ben Ackerman erklärte, das Programm baue auf zuvor abgeschlossenen Arbeiten auf und soll die nächste Entwicklungsphase unterstützen.

Fokus auf höhere Ressourcenqualität

Das Unternehmen betonte, der Schwerpunkt liege auf Verdichtungsbohrungen innerhalb der bestehenden Lagerstätte. Zudem führte das Management aus, dass insbesondere Bereiche mit geringerer Datenqualität genauer untersucht werden sollten. Diese sogenannten "Inferred Resources" würden durch zusätzliche Bohrungen überprüft, um sie möglichst in die Kategorie "Indicated Resources" zu überführen. Diese Umwandlung gilt als entscheidend, da sie die Grundlage für wirtschaftliche Bewertungen verbessert.

Ashburton-Projekt im Überblick

Nach Angaben des Unternehmens verfüge das Ashburton-Goldprojekt über Mineralressourcen von 16,2 Millionen Tonnen goldhaltigem Gestein mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 2,8 Gramm pro Tonne. Daraus ergebe sich ein Gesamtvolumen von etwa 1,44 Millionen Unzen Gold. Für die Lagerstätte Mt Olympus bezifferte das Management die potenziell abbaubare Menge auf rund 772.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 2,53 Gramm pro Tonne. Diese Werte bilden die Grundlage für die laufenden Entwicklungsstudien.