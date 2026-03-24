© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Julien MattiaDanone übernimmt Huel und stärkt sein Geschäft mit funktioneller Ernährung.Der französische Lebensmittelkonzern Danone übernimmt den britischen Nahrungsmittelhersteller Huel, wie das Handelsblatt berichtet. Danone teilte am Montag mit, dass das Unternehmen mit dem Zukauf seine Präsenz im Bereich der funktionellen Ernährung ausbauen wolle. Huel ist bekannt für Produkte wie Mahlzeiten in Pulverform und als Fertiggetränke sowie für proteinreichen Snacks. Dow Jones schreibt, dass Danone für die Übernahme rund 1 Milliarde Euro auf den Tisch legt. Huel-Chef James McMaster meinte, dass durch den Zusammenschluss die Marke Huel in neue Märkte expandieren und ihr Wachstum beschleunigen könne. Das …Den vollständigen Artikel lesen
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