Die Anspannung ist greifbar. Die Aktienmärkte sind hochgradig nervös. Der Dax macht da keine Ausnahme. Nachdem US-Präsident Trump mit einer Aufweichung seines Iran-Ultimatums für eine kurze Atempause gesorgt hat, rückt der Iran-Krieg im heutigen Dienstagshandel wieder stärker in den Fokus. Die Ölpreise erholen sich bereits wieder, nachdem sie im Zuge der gestrigen Trump-Meldung zunächst deutlich zurückkamen. Gewiss ist nur die Ungewissheit - so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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