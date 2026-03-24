Salzgitter konnte sein Ergebnis im Vorjahresvergleich deutlich verbessern

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Der deutsche Stahlkonzern musste sich in einem schwierigen Marktumfeld beweisen und konnte die Kursverluste der vergangenen Woche nach der Offenlegung seiner Geschäftsergebnisse wieder aufholen.



Die Aktiengesellschaft Salzgitter mit Sitz in Deutschland veröffentlichte zum Wochenstart am Montag seinen Konzernabschluss für das vergangene Geschäftsjahr. Im Laufe der letzten Woche verlor der Aktienkurs zeitweise über 11 Prozent und notierte zum gestrigen Börsenstart zunächst bei ca. 33,50 Euro. Über den Montag stieg der Aktienkurs jedoch zeitweise um knapp 10 Prozent an und erzielte in der Spitze ca. 37,86 Euro. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes, unter anderem aufgrund hoher Energiepreise, geringerer Nachfrage sowie eines starken internationalen Wettbewerbs, konnte Salzgitter sein Ergebnis vor Steuern auf minus 28 Millionen Euro im Jahr 2025 im Vergleich zu minus 296 Millionen Euro im Jahr 2024 verbessern. Das Ergebnis wurde besonders durch den Geschäftsbereich Technologie und die Beteiligung an der Aurubis AG gestützt, während die Verluste vor allem den Bereichen Stahlerzeugung und -verarbeitung geschuldet waren. Am Dienstagvormittag pendelte sich der Kurs bei ca. 36,70 Euro bis zum Mittag ein.









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Quelle: HSBC









