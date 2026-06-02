Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag einen Teil seiner Vortagesverluste wettgemacht. Unterstützung kam dabei erneut von der Wall Street, wo die anhaltende Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz für positive Impulse sorgte. Der DAX beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent bei 25.124 Punkten. Der MDAX legte um 0,2 Prozent auf 32.948 Zähler zu. Beim SDAX ging es 0,5 Prozent nach oben auf 19.044 Punkte.Für das stärkste Ausrufezeichen im Leitindex sorgte Infineon. Die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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