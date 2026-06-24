Die Börse macht derzeit keine Gefangenen. Nach einem monatelangen Aufschwung bei KI-, HighTech- und Chipwerten ist der Markt nun in den Gewinn-Mitnahme bzw. phasenweise auch Sell-Off-Modus gewechselt. Was Analysten über lange Strecken prophezeit haben, materialisiert sich immer mehr. Der weltweite Aktienaufschwung getrieben von der NASDAQ fordert seinen Tribut. Die langfristigen Gewinnperspektiven können von Substanz sein, die kurzfristigen Kursdynamiken von bis zu 2.000 % in nur 12 Monaten sprechen aber nicht mehr für eine gesunde Bewegung. So kommt es nicht unerwartet aber vielleicht unpassend für viele Marktteilnehmer: Eine stärkere Abwärtsbewegung, die aber gleichzeitig wieder neue Chancen im Gepäck hat. Wir schauen auf das fundamentale Gerüst der wichtigsten Protagonisten und zeigen auch Alternativen auf, wie man heute sehr innovativ aus den Startlöchern kommen kann. Die Börse dreht sich weiter, nur manchmal etwas langsamer!
Enthaltene Werte: CA32057N1042,US0079031078,DE0006231004,US86800U1XXXDen vollständigen Artikel lesen ...
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