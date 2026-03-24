DJ HSBC ernennt erstmals Chief AI Officer

Von Lars Mucklejohn

DOW JONES--Die HSBC hat künftig einen obersten KI-Chef. Wie die Bank mitteilte, hat sie David Rice, der bereits seit 19 Jahren für das britische Institut arbeitet, zum Chief Artificial Intelligence Officer ernannt. Die Bank will die Technologie nutzen, um ihr Geschäft umzugestalten und die Effizienz zu steigern. Dies berichtet Financial News.

Rice soll dazu beitragen, KI "in großem Maßstab" einzusetzen. Dazu gehört auch, allen Mitarbeitern generative KI-Tools zur Verfügung zu stellen, teilte die Bank mit.

"Unsere Ambition hierbei ist einfach - wir werden unsere Kollegen befähigen, KI zu nutzen, um für jeden Kunden ein personalisiertes Erlebnis zu schaffen, dieses sicher, in Echtzeit und in großem Maßstab bereitzustellen, während menschliches Urteilsvermögen, Entscheidungsfindung und Verantwortlichkeit im Mittelpunkt bleiben", sagte HSBC-CEO Georges Elhedery. "David wird maßgeblich dazu beitragen, dass wir unsere Ambitionen in diesem Bereich verwirklichen." Rice war zuletzt Chief Operating Officer für das Unternehmens- und institutionelle Geschäft.

HSBC teilte weiter mit, dass der Aufgabenbereich von Chief Technology Officer Mario Shamtani erweitert wird, um die Einführung von KI zu erleichtern.

Die Bank hat KI in den Mittelpunkt ihrer Kostensenkungsplanung gestellt. Bloomberg berichtete vergangene Woche, dass HSBC in den kommenden Jahren den Abbau von bis zu 20.000 Arbeitsplätzen erwäge. HSBC lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Darin hieß es, dass die durch KI bedingten Kürzungen wahrscheinlich auf Back- und Middle-Office-Funktionen abzielen würden.

Elhedery sagte im Februar, dass HSBC ihre laufende Runde von Stellenstreichungen bis Juni abschließen werde. Die Zahl der Managing Directors sei seit Ende 2024 um 15 Prozent reduziert worden, mit "keinen Auswirkungen auf die Erträge".

HSBC hat nicht offengelegt, wie viele Arbeitsplätze im Rahmen von Elhederys Umstrukturierung abgebaut werden sollen. Stattdessen hieß es, man strebe an, die Personalkosten um 8 Prozent zu senken.

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