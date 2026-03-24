"Halbjahresergbnis 2025/26 im Rahmen der Erwartungen"
Der FC Schalke 04 weist für das erste Halbjahr 2025/26 einen Konzernüberschuss von 2,5 Mio. Euro aus und liegt damit im Rahmen der eigenen Erwartungen, auch wenn das Ergebnis unter dem Vorjahreswert von 6,6 Mio. Euro bleibt. Der Umsatz geht auf 83,5 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 95,0 Mio. Euro), was vor allem auf weniger Sonderveranstaltungen in der VELTINS-Arena zurückzuführen ist.
Positiv entwickeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH