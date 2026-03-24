© Foto: Sebastian Gollnow/dpaVolle Auftragsbücher, vorsichtige Prognose - und trotzdem Hochstufung auf Kaufen: Bei Bechtle klaffen Realität und Managementguidance weit auseinander. Was steckt dahinter?Seit Jahresanfang hat die Aktie von IT-Dienstleister Bechtle fast 40 Prozent verloren. Doch die Lage könnte möglicherweise besser sein als es auf den ersten Blick scheint. Die Analysten der Berenberg Bank stufen die Aktie am Dienstag von Halten auf Kaufen hoch. Mehr Aufträge als je zuvor in der Unternehmensgeschichte - und trotzdem eine Prognose, die kaum Wachstum verheißt: Bei Bechtle, Deutschlands größtem IT-Systemhaus, klafft derzeit eine ungewöhnliche Lücke zwischen operativer Stärke und offizieller Zurückhaltung. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE