Die ARM-Aktie ist dieser Tage im Aufwind. In den vergangenen fünf Handelstagen legte der Kurs des britischen Chipdesigners um über +12. % zu. Entwickelt sich ARM still und heimlich zu einer Gefahr für Nvidia oder sind die Sorgen übertrieben? Eine komplexe Beziehung Das Verhältnis zwischen ARM und Nvidia ist eine der komplexesten "Frenemy"-Beziehungen (Friend & Enemy) der gesamten Technologiebranche. Nvidia ist gegenwärtig einer der wichtigsten Lizenznehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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