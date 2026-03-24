Während einige Experten davon ausgehen, dass allgemeine Künstliche Intelligenz noch hunderte Jahre entfernt ist, erklärte Jensen Huang von Nvidia den Status jetzt als erreicht. Allerdings ruderte er im Gespräch schon kurz darauf wieder zurück. Der AGI-Begriff hat in den vergangenen Jahren hitzige Debatten ausgelöst - auch, weil es bisher an einer einheitlichen Definition fehlt. Zuletzt versuchten führende Tech-Unternehmen, sich zu distanzieren und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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