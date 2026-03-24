EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf

SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.03.2026 / 14:20 CET/CEST

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SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 - 7. Zwischenmeldung

Walldorf, den 24.03.2026

Im Zeitraum vom 16.03.2026 bis einschließlich zum 20.03.2026 wurden insgesamt 1.450.178 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.

Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl der Aktien Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)* 2026-03-16 10.000 165,95 1.659.464,00 2026-03-17 10.000 165,61 1.656.130,00 2026-03-18 165.836 162,41 26.934.204,19 2026-03-19 565.342 160,46 90.717.321,36 2026-03-20 699.000 153,86 107.548.279,80 Total 1.450.178 161,66 228.515.399,35

* Ohne Erwerbsnebenkosten.

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 20.03.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 9.943.735 Stück.

SAP SE

Der Vorstand