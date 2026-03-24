5 Dividendenaktien und ein ETF: SAP: Trauerspiel, Siemens: Wasserstoff und Valneva: Zu stark bestraft?

Die Aktie von SAP kennt nur eine Richtung und die ist abwärts. Auch heute gehört die Aktie zu den größten Verlierern im DAX. Grund ist eine Abstufung durch JPMorgan. Von "Overweight" geht es runter auf "Neutral".5 Top-Dividenden-Aktien Cashflow statt Kursfeuerwerk: Diese fünf Dividenden-Aktien liefern selbst in unsicheren Zeiten stabile Erträge. Welche Unternehmen mit attraktiven Ausschüttungen überzeugen, wie nachhaltig die Dividenden wirklich sind - und wo sich jetzt ein Einstieg lohnen könnte: Heute gibt es gute Einkommensquellen für clevere Anleger. Mercedes & unterschätztes Rüstungsgeschäft Kaum jemand schaut hin - doch im Schatten des Luxusgeschäfts verdient Mercedes-Benz Group längst …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran