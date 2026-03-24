Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 01.04.2026 um 10:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Carsten Salewski (CSO/COO) und Dirk Schwingel (CFO). Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2026-04-01-10-00/VC6-GR zur Verfügung gestellt.
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