Der schwedische Bergbauausrüster Epiroc hat aus Afrika einen Großauftrag für autonome und elektrische Tagebaumaschinen erhalten. Der nicht namentlich genannte Kunde hat eine Flotte des elektrisch betriebenen Sprengloch-Drehbohrwagens Pit Viper 275 E bestellt. Das Auftragsvolumen liegt laut Epiroc bei 380 Millionen SEK, das entspricht ca. 35 Millionen Euro. Die Auslieferung der Ausrüstung soll in Kürze beginnen und bis Ende 2027 abgeschlossen werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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