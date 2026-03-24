Die Allianz wagt den nächsten großen Schritt in Richtung Zukunft: Mit einer Millionen-Investition in KI-Telematik will der Versicherungsriese das Kfz-Geschäft neu erfinden. Statt Schäden nur zu regulieren, sollen sie künftig aktiv verhindert werden - ein möglicher Gamechanger für die Branche.Die Allianz treibt den Umbau ihres Geschäftsmodells voran - und setzt dabei konsequent auf Künstliche Intelligenz. Gemeinsam mit TPG und State Farm beteiligt sich der Münchner Versicherungsriese am US-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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