Erst am Wochenende hatte der Stellantis-Konzern zwei Marken in seinem Formel-E-Engangement getauscht - DS zieht sich nach elf Jahren zurück, Opel übernimmt. Als zweite Marke bleibt aber Citroen aktiv. Citroen hat bekannt gegeben, dass die Marke ihr Engagement in der Formel E auch in der Gen4-Ära ab der 13. Saison fortsetzen wird. Die aktuelle zwölfte Saison wird von mit den überarbeiteten Gen3-Rennwagen gefahren, ab der Saison 2026/2027 kommt dann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net