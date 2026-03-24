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Generalversammlung der Bellevue Group AG - alle Anträge angenommen



24.03.2026 / 17:50 CET/CEST





Medienmitteilung

Zürich, 24. März 2026

Generalversammlung der Bellevue Group AG - alle Anträge angenommen

Anlässlich der Generalversammlung vom 24. März 2026 haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.

Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Veit de Maddalena, Katrin Wehr-Seiter, Prof. Dr. Urs Schenker und Barbara Angehrn Pavik wurden für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Es wird eine ordentliche Dividende von CHF 0.15 je Aktie bezahlt. Die Aktie wird ab dem 26. März 2026 Ex-Dividende gehandelt. Das Auszahlungsdatum ist der 30. März 2026. Die Auszahlung erfolgt unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35%.

Kontakt

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

Investor Relations: Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group

Telefon: +41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch

Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 75 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende 2025 verwaltet Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 5.3 Mrd.