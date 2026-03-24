EQS-Ad-hoc: Nürnberger Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Dividenden

Nürnberger Beteiligungs-AG: Vorläufiges Konzernergebnis i.H.v. 46,8 Mio. Euro übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025; Vorstand schlägt Ausschüttung einer Dividende von 2,00 Euro je Aktie vor



24.03.2026 / 18:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aufgrund der heutigen Beratungen zum Jahresabschluss 2025 erwartet der Vorstand der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzernergebnis von rund 46,8 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2024: minus 77 Millionen Euro). Dies beruht auf vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen. Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG wird damit das prognostizierte Konzernergebnis von 40 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich übertreffen.



Der Vorstand der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG hat heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie (insgesamt rund 23 Millionen Euro) vorzuschlagen. Dabei geht der Vorstand auf Grundlage der vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen von einem Bilanzgewinn der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG aus, der sich mit rund 47,9 Millionen Euro auf dem Niveau der Jahre 2022 (rund 47,6 Millionen Euro) und 2023 (rund 49,5 Millionen Euro) bewegt. Soweit der Bilanzgewinn nicht an die Aktionäre ausgeschüttet wird, wird vorgeschlagen, ihn weit überwiegend in Rücklagen einzustellen, um in der Lage zu sein, das Transformationsprogramm zu intensivieren und in das Neugeschäft sowie in die Modernisierung der Technologie-Landschaft zu investieren.



Der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands muss noch dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegt werden und steht gegenwärtig unter dem Vorbehalt der Aufstellung des Jahresabschlusses der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, dessen Prüfung und Testierung durch den Abschlussprüfer sowie der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.





Kontakt:

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

Thomas Schülke

Investor Relations

Ostendstraße 100

90334 Nürnberg

0911 531-1425

Thomas.Schuelke@nuernberger.de





Ende der Insiderinformation



24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News