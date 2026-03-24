Der DAX konnte am Dienstag nicht an seine Vortagesgewinne anschließen. Zwar konnte der Index sein zwischenzeitliches Minus von 1,34 Prozent deutlich reduzieren. Dennoch beendete er den Handelstag bei 22.636,91 Punkten und damit 0,07 Prozent unter seinem Montagsschlusskurs.Obwohl US-Präsident Donald Trump mit einem TACO (Trump always chickens out) am Vortag die Gemüter beruhigt und für Hoffnung auf Frieden im Nahost-Konflikt gesorgt hat, kehrte die Verunsicherung am Dienstag zurück. Der DAX konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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