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WKN: 852549 | ISIN: US30231G1022 | Ticker-Symbol: XONA
Tradegate
24.03.26 | 19:32
142,92 Euro
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
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EXXON MOBIL CORPORATION 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC94,26-2,92 %
ARES MANAGEMENT CORPORATION91,56-0,09 %
ARM HOLDINGS PLC ADR116,20+0,87 %
CHEVRON CORPORATION179,42+2,43 %
CONOCOPHILLIPS112,26+2,18 %
EXXON MOBIL CORPORATION142,92+3,36 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC36,090+9,40 %
NETGEAR INC22,000+22,22 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC28,335+0,91 %
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