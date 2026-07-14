Datum der Anmeldung:
10.07.2026
Aktenzeichen:
B3-77/26
Unternehmen:
AP Emerald (Luxembourg) S.à.r.l., Luxemburg (Apollo Global Management); Anteilserwerb an der Bayer Asset Management B.V., Hoofddorp, Niederlande (Bayer AG)
Produktmärkte:
Intrauterinsysteme, LARC-Produkte, Verhütungsimplantate, hormonelle Kontrazeptiva
10.07.2026
Aktenzeichen:
B3-77/26
Unternehmen:
AP Emerald (Luxembourg) S.à.r.l., Luxemburg (Apollo Global Management); Anteilserwerb an der Bayer Asset Management B.V., Hoofddorp, Niederlande (Bayer AG)
Produktmärkte:
Intrauterinsysteme, LARC-Produkte, Verhütungsimplantate, hormonelle Kontrazeptiva
© 2026 Bundeskartellamt