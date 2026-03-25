Pionierarbeit in der Kategorie "Leistungsmedizin" für vollen Eintritt in Langlebigkeitsmarkt mit einem anvisierten globalen Markt, der bis 2035 2 Billionen USD erreichen soll

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), eine Management-Dienstleistungsorganisation, die eine breite Palette an Franchise-Unternehmen in verschiedenen medizinischen Bereichen betreibt, kündigte heute "SBC Wellness 2.0" an, eine neue Wellness- und Langlebigkeitsplattform, die ästhetische Gesundheitspflege, präventive Pflege und datengestütztes Gesundheitsmanagement kombiniert.

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SBC Medical Announces Next-Generation Wellness Strategy "SBC Wellness 2.0"

Die Initiative versetzt SBC Medical in die Lage, am schnell wachsenden Langlebigkeitsmarkt teilzunehmen, der 2025* voraussichtlich etwa 800 Milliarden USD und bis 2035 etwa 2 Billionen USD erreichen soll, mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 10 zwischen 2026 und 2035. Diese Strategie ist eine natürliche Erweiterung des Kerngeschäfts von SBC Medical im Markt für ästhetische Gesundheit Japans im Wert von ca. 4 Milliarden USD. Der inländische Langlebigkeitsmarkt in Japan hat bereits geschätzte 34 Milliarden USD erreicht, steckt aber noch in einer frühen Phase und hat keinen klaren Marktführer, was dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, Erstanbietervorteile zu nutzen. SBC Medical möchte sein vorhandenes klinisches Netzwerk und die bestehende Kundenbasis in Japan nutzen, um wiederkehrende Umsatzströme und eine differenzierte, datenreiche Plattform aufzubauen.

"Durch ästhetische Gesundheitspflege haben wir vielen Menschen geholfen, Vertrauen in ihr Erscheinungsbild aufzubauen", sagte Yoshiyuki Aikawa, CEO von SBC Medical. "Wir haben gemerkt, dass diejenigen, die ein jugendliches Aussehen anstreben, gleichermaßen auf die Anzeichen abnehmender innerer körperlicher Fähigkeiten achten. SBC Wellness 2.0 basiert auf dieser Erkenntnis. Wir glauben, dass nur SBC Medical einen Pflegestandard bieten kann, mit dem Personen ihr bestmögliches Selbst verfolgen können im Hinblick sowohl auf das Erscheinungsbild als auch auf die körperliche Funktion. Zuerst werden wir den inländischen Langlebigkeitsmarkt Japans für uns gewinnen, und dann den Rest der Welt."

*Quelle: Report Ocean, "Global, US Japan Longevity Market" (veröffentlicht im März 2026)

Was ist SBC Wellness 2.0?

Der Schwerpunkt von SBC Wellness 2.0 liegt auf Prävention, physischer Leistung und allgemeiner Lebenserwartung, nicht nur auf der bloßen Behandlung von Krankheiten. Der Dienst nutzt Blutbiomarker, Bildgebung und KI-Instrumente, um den Zustand jedes einzelnen Kunden zu beurteilen und personalisierte Protokolle zu empfehlen, die medizinische Verfahren, Nahrungsergänzungsmittel und Lifestyle-Support umfassen könnten. Durch die Integration von "jugendlichem Aussehen" und "physischer Optimierung" etabliert SBC Medical eine neue Kategorie für "Leistungsmedizin", die über nicht-medizinische Ansätze wie Fitness und allgemeine Nahrungsergänzungsmittel hinausgeht. Der Ablauf des Programms ist einfach: wichtige Kennzahlen messen, biologisches Alter und Risiko visualisieren, einen individuellen Plan empfehlen, fortlaufendes digitales Coaching bieten und den Fortschritt im Zeitablauf nachverfolgen.

Wettbewerbsvorteil und Erlösmodell

SBC Medical verzeichnet ein 283 Kliniken umfassendes Netzwerk und etwa 6,5 Millionen Kundenbesuche pro Jahr, wodurch sich einer der größten Datensätze für ästhetische Gesundheitspflege in Japan ergibt. Das Unternehmen glaubt, dadurch gut im Langlebigkeitssektor aufgestellt zu sein. Dieser umfassende Datenbestand trägt direkt zur Weiterentwicklung proprietärer KI-Modelle bei und schafft beträchtliche Hindernisse für den Wettbewerb. Das Unternehmen betreibt eine medizinische Plattform, die ästhetische Gesundheitsverfahren und von der Versicherung getragene Pflegeleistungen umfasst und langjährige Erfahrung im Umgang mit Premium-Wiederholkunden hat. Zudem bietet die Expertise von SBC Medical im Bereich hochwertiger Bewirtung und UX-Design, die durch die Luxusklinikleitung kultiviert wird, einen deutlichen Vorteil bei der Erfüllung der Anforderungen von Premium-Kunden im Langlebigkeitssektor. SBC Medical erwartet, Wellness 2.0 über verschiedene gebündelte Programme zu kommerzialisieren, die Unternehmen als Wellness-Benefits für Mitarbeitende verkauft werden, und als höherwertige medizinische und ästhetische Gesundheitsdienstleistungen für Selbstzahler, die Kunden direkt verkauft werden. Mit dem B2B-Modell erhalten Unternehmenskunden eine neue Art des Humankapitalinvestments, um das Recruitment zu verbessern und die Fluktuation zu verringern. Und das Unternehmen erhält ein effizientes Wachstumsmodell mit geringen Marketingkosten. Das Management meint, dass diese Kombination aus abonnementähnlichen Unternehmensverträgen und diskretionären medizinischen Diensten im Laufe der Zeit wiederkehrenden Umsatz, stärkere Bindung und verbesserte Wirtschaftlichkeit pro Einheit unterstützen kann.

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

Die SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine Management-Dienstleistungsorganisation, die eine breite Palette an Franchise-Unternehmen in verschiedenen medizinischen Bereichen betreibt, einschließlich fortschrittlicher ästhetischer Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Behandlung von Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verfügt über ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine globale Präsenz, vor allem in den Vereinigten Staaten und Asien, sowohl durch eigene Niederlassungen als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus aktiv aus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq gelistet und im Juni 2025 in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex des US-Aktienmarktes. Geleitet von ihrem Unternehmenszweck "Durch medizinische Innovation zum Wohl der Menschen weltweit beitragen" bietet die SBC Medical Group Holdings Incorporated sichere, bewährte und hochwertige medizinische Dienstleistungen an und untermauert ihren guten Ruf, den sie international in Bezug auf Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung genießt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sbc-holdings.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Bei zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich nicht um historische Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern lediglich um die Meinung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Leistungen, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeitigen Erwartungen des Unternehmens wider, unter anderem im Hinblick auf die Pläne und Strategien des Unternehmens zur Produkteinführung, das Umsatz- und Gewinnwachstum sowie die Geschäftsaussichten. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "zieht in Betracht", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "rechnet mit", "potenziell", "zielt darauf ab" oder "hofft" oder der Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Das Unternehmen rät Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell sind und mit verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Veränderungen der Umstände verbunden sind, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den aktuellen Erwartungen führen können, können von Zeit zu Zeit auftreten, und das Unternehmen ist nicht in der Lage, alle diese Faktoren vorherzusagen. Zu derartigen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderen Stellen in den Unterlagen aufgelistet sind, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht hat und die auf der Website der SEC verfügbar sind unter www.sec.gov.

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Contacts:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui Head of IR Department; E-Mail: ir@sbc-holdings.com

Akiko Wakiyama Chief Public Relations Officer; E-Mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (US-Zeit)

Bill Zima Managing Partner; E-Mail: bill.zima@icrinc.com