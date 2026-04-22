SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("das Unternehmen"), eine Management-Service-Organisation, die eine breite Palette von Franchise-Unternehmen in verschiedenen medizinischen Bereichen betreibt, gab heute den Abschluss ihrer zuvor angekündigten, garantierten Sekundäremission von 3.100.000 Stammaktien des Unternehmens durch Dr. Yoshiyuki Aikawa (der "verkaufende Aktionär") zum Emissionspreis von 3,25 US-Dollar pro Aktie bekannt. Der Erlös aus dem Angebot an den verkaufenden Aktionär belief sich vor Abzug von Emissionsrabatten und Provisionen auf rund 10,1 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen hat im Rahmen des Angebots keine eigenen Stammaktien verkauft. Der verkaufende Aktionär erhielt den gesamten Erlös aus dem Angebot.

Die Maxim Group LLC fungierte als alleiniger Konsortialführer und Roth Capital Partners als Co-Manager für das Emissionsgeschäft.

Das Angebot erfolgte gemäß der gültigen Rahmenregistrierungserklärung des Unternehmens auf Formular S-3, einschließlich eines Basisprospekts, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") eingereicht wurde. Das Angebot erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines bei der SEC eingereichten Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts. Ein abschließender Prospektnachtrag, in dem die Bedingungen des Angebots beschrieben werden, wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts sowie des endgültigen Prospektnachtrags sind erhältlich bei: Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16.Etage, New York, New York 10022, z. Hd.: Syndicate Department, telefonisch unter (212) 895-3745 oder per E-Mail unter syndicate@maximgrp.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Informationen zu SBC Medical

Die SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine Management Services Organisation, die zahlreiche Franchise-Unternehmen im medizinischen Bereich betreibt. Dazu gehören fortschrittliche ästhetische Gesundheitsbehandlungen, Dermatologie, Orthopädie, Fruchtbarkeitsbehandlungen, Gynäkologie, Zahnheilkunde, Behandlungen gegen Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen managt mehrere Klinik-Marken und weitet aktiv seine globale Präsenz aus, besonders in den Vereinigten Staaten und Asien und zwar sowohl durch direkten Betrieb als auch durch Initiativen im Tourismus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, eine breite Benchmark des US-Aktienmarktes. Motto und Leitlinie des Unternehmen lautet "Wir tragen durch medizinische Innovation zum Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt bei." SBC Medical Group Holdings Incorporated bietet sichere, erprobte und hochwertige medizinische Leistungen an und ist bestrebt, ihren guten Ruf im Gesundheitswesen international noch mehr zu verbreiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell", "zielt darauf ab", "hofft", "beabsichtigt"oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Das Unternehmen fordert die Leser auf, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Rahmenbedingungen unterliegen, die schwer vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

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Hikaru Fukui Head of IR Department; E-Mail: ir@sbc-holdings.com